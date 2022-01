Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de enero de 2022, p. 8

El rapero Big Metra disparaba, desde pequeño, palabras como metralleta. Este talento quedó manifiesto en su nombre artístico y en un récord guiness que obtuvo hace dos años por hablar 968 sílabas por minuto.

El músico también se ha enfocado en que sus letras tengan mensajes, los cuales muevan fibras pues estamos avasallados por canciones que no tienen sentido alguno . Ahora en tiempos tan difíciles y hostiles son imprescindibles propuestas que conecten, afirmó Big Metra en entrevista.

A punto de cumplir 30 años de trayectoria, el cantante ha definido un estilo catártico donde la improvisación y la versatilidad para cantar rap, ragamuffin y reggaeton lo han convertido en un referente de la música urbana. Mi vida se rige alrededor de las rimas , aseguró.

Entre sus múltiples colaboraciones destacan con Sin Bandera, Amanda Miguel, Lupita D’Alessio, Mercurio, Grupo Cañaveral, Los Socios del Ritmo, Emmanuel, Alexander Acha, Merenglass o Acapulco Tropical.

Durante la pandemia, Big Metra se dedicó a producir el álbum Homogéneo, que lanzará en un mes, del cual se desprende el sencillo No me faltes, que suma más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales. Es una canción directa al corazón y dedicada a las personas que cuidan a los enfermos, a esos ángeles protectores que dedican su tiempo e incluso su vida a otros , explicó el músico, cuyo nombre real es Óscar Castro Flores.