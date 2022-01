David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 17

Nueva York., Al acercarse el aniversario de lo que algunos calificaron de intentona de golpe de Estado y otros como una insurrección derechista que culminó con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, suenan alarmas sobre mayores amenazas hoy día al sistema democrático estadunidense.

Líderes demócratas intensifican sus esfuerzos de promulgar nuevas leyes federales para proteger y garantizar el sufragio efectivo básico ante múltiples leyes y medidas estatales promovidas por republicanos derechistas para suprimir el voto e incrementar su control del proceso electoral.

El lunes el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, elevó la necesidad de proteger los derechos al voto como prioridad máxima de los legisladores, escribiendo en una carta a sus colegas que tal como todos estamos atestiguando, los ataques sobre nuestra democracia no han cesado. De hecho, sólo se han acelerado. Igual como los insurreccionistas violentos que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos hace un año, oficiales republicanos en estados a través del país han promovido la gran mentira del ex presidente sobre un amplio fraude electoral para promulgar legislación antidemocrática y tomar control de funciones de administración electorales típicamente no partidistas .

Acusó que los promotores de estas acciones buscan silenciar las voces de millones de votantes y minar elecciones libres e imparciales , y por lo tanto insistió en que se requiere aprobar los proyectos de ley para defender el voto a la brevedad; se espera que este mes.

Por su parte, el presidente Joe Biden está bajo creciente presión tanto por políticos dentro de su partido como por parte de organizaciones de derechos y libertades civiles para que tome mayor acción, lo antes posible, en defensa de la democracia, y en particular el derecho al voto.

“Nunca he visto nada parecido al asalto incesante sobre el derecho al voto… esta nueva combinación de supresión y subversión electoral”, afirmó en un discurso el mes pasado. Tiene programado otro sobre el mismo tema el 6 de enero para marcar el aniversario del intento promovido por Trump y sus aliados para evitar ceder el poder a Biden después de que fueron derrotados en las urnas.

Pero los pronósticos no son buenos para la aprobación de estos proyectos de ley para defender el proceso democrático en la cámara alta (la baja ya los aprobó), demostrando la renuencia de la mayoría republicana de revertir las tendencias antidemocráticas que ahora imperan en su partido.

Mientras tanto, proceden las investigaciones sobre el asalto al Capitolio de hace un año, con un comité selecto de la cámara baja que investiga el papel del entonces presidente Donald Trump y sus cómplices y asesores ese día, y que está por iniciar una fase más pública de su trabajo después de entrevistar a más de 300 testigos y recaudar más de 35 mil documentos hasta la fecha.

A la vez, continúa lo que es ahora la persecución penal más grande en la historia del Departamento de Justicia con el arresto y acusaciones criminales contra 725 de los que participaron en la invasión violenta del Capitolio.