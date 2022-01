Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 9

Madrid/ Alicante., Les Luthiers vuelven a España para retomar la gira de su espectáculo Viejos hazmerreíres, que interrumpiron en marzo de 2020 por la pandemia. El grupo argentino incluyó actuaciones en ciudades que no visitaba desde hace años, como Alicante, Albacete, Valladolid y El Ejido.

La gira española también tendrá presentaciones en Burgos, Miranda de Ebro, Madrid, Málaga, Granada, Cádiz, Pamplona, Bilbao y Palma de Mallorca, entre otros sitios.

Viejos hazmerreíres es una recopilación de las obras de Les Luthiers. Bajo el hilo conductor de Radio tertulia, surgen versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) y Pepper Clemens Sent the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Herd (ten-step), entre otras.