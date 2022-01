Boies señaló en una declaración que Andrés no estaba “cubierto" por el acuerdo, pues "no lo cita", y el príncipe “ni siquiera sabía que existía el pacto en esa época.

El príncipe, de 61 años, no ha sido acusado formalmente.

Nueva York., El acuerdo previo, revelado ayer, entre la acusadora Virginia Guiffre y el multimillonario Jeffrey Epstein en el que aceptó no demandar a otros potenciales acusados de agresiones sexuales, podría servir a la defensa del príncipe Andrés de Inglaterra para desestimar la denuncia civil en su contra.

Éste es irrelevante en cuanto a la demanda de la señora Giuffre contra el príncipe Andrés , afirmó Boies.

“Andrés no puede ser un ‘acusado potencial’ en el caso establecido contra Jeffrey Epstein porque no estaba sujeto a la jurisdicción de Florida y porque este caso comprende reclamaciones federales de las cuales no era parte.”

Giuffre alega que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos asociados, incluido Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado en repetidas ocasiones.

Los defensores del segundo hijo de la reina Isabel II citarán el acuerdo en los argumentos orales del martes, cuando pidan al juez Lewis Kaplan descartar el caso.

Si la defensa fracasa, un proceso civil podría iniciarse entre septiembre y diciembre había afirmado en otoño el juez Kaplan.

La demandante asegura que el príncipe la asaltó sexualmente en la casa de Epstein en Nueva York y en su isla privada de Islas Vírgenes, en Estados Unidos, y agrega que también fue abusada en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, quien fue hallada culpable la semana pasada por tráfico sexual de menores para Epstein.

Maxwell, quien le presentó el príncipe Andrés a Epstein a inicios de los años 90, enfrenta una pena de por vida tras ser encontrada culpable de cinco de los seis cargos en su contra.