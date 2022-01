Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 7

Aunque el Multiforo Alicia forma parte de la escena cultural de la Ciudad de México de hace más de 25 años, su labor no siempre ha sido reconocida adecuadamente por todos los sectores involucrados en su funcionamiento. Mientras su público y la comunidad que lo administra se han mantenido fieles al concepto cultural independiente que ha promovido desde la década de los 90, las autoridades generalmente no han sabido entender esa naturaleza.

Bajo ese panorama, el Alicia ha sido clausurado en diversas ocasiones, además de enfrentarse a cambios de administración gubernamental y el constante aumento en el precio de la renta por un espacio que hace años les resulta insuficiente. Por eso su fundador, Ignacio Pineda, ha anunciado que éste será el último año en que el foro permanezca abierto.

Es hora de irnos, ya son muchos años , contó un fatigado Nacho en entrevista. Con un plan inicial de mantener el multiforo durante 25 años, considera que ha llegado el momento de despedirse.

Si bien el Alicia ha logrado mantenerse cada año económicamente, las posibilidades de supervivencia han ido disminuyendo, lo que además se contrapone a los deseos de crecimiento del fundador.

Cuando el Alicia llega, en lugar de identificarse como antro o bar de moda, nos manejamos como espacio cultural, autogestivo e independiente , relató Pineda. La intención que tenía el promotor cultural era ofrecer acceso a un precio económico para los jóvenes que no tenían la posibilidad de pagar otros lugares.

El espacio también sirvió para que una enorme cantidad de proyectos musicales emergentes pudieran presentarse ante el público. Con el tiempo, muchas de esas bandas crecieron hasta llegar a encabezar grandes festivales, como el Vive Latino. A pesar de eso, el Alicia no cuenta con el reconocimiento de espacio cultural de las autoridades.

“Hemos cooperado mucho a la cultura de la Ciudad de México para que te digan: ‘tú eres un antro, eres un bar’”, reprochó Pineda. Y aunque parezca de poca importancia, la falta de una figura jurídica que respalde las actividades del lugar ha derivado en muchas complicaciones. Desde los múltiples permisos que le son requeridos cada año, el elevado costo y que además se modifica con cada nueva administración que ocupa el gobierno, hasta la falta de un espacio adecuado para ampliar, o incluso mantener, sus actividades.