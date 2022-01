Roberto Garduño, Néstor Jiménez, Carlos Paul y Daniel López Aguilar

Martes 4 de enero de 2022, p. 4

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, aseguró que, a más tardar en 45 días, cien por ciento del personal eventual de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) será recontratado.

En entrevista con La Jornada, el funcionario precisó que son 60 trabajadores los que están contratados bajo los esquemas de los capítulos 1000 (de servicios personales) y 3000 (por honorarios), los cuales siguen trabajando de manera normal.

Este lunes enviamos un comunicado al antropólogo Hilario Topete Lara, director de la ENAH, donde refrendamos que para el ejercicio presupuestal 2022 no está contemplada la contratación de más personal de aquel que laboró en 2021 .

En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema al asegurar que la ENAH recibirá los recursos económicos que hagan falta, aunque se evitarán el derroche, los gastos superfluos y la duplicidad de funciones .

El jefe del Ejecutivo aseguró que “el INAH tiene ahora un presupuesto mayor (…) todo lo que tiene que ver con el Tren Maya incluye también una estimación adicional para las zonas arqueológicas. En el caso de la ENAH, si hacen falta apoyos económicos, se van a distribuir”.

La comunidad del centro educativo también manifestó desde hace un par de días su inconformidad por la precarización salarial de los profesores, si bien, dijeron, no están contratados bajo el esquema de eventuales.

Por su parte, el director del INAH explicó que todas las recontrataciones deben contar con la autorización de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos. Aunque los trabajadores empezaron a devengar desde ayer, su contratación podría formalizarse hasta 45 días después de que se inició la relación laboral .

Atribuyó las protestas de la comunidad de la ENAH al exceso de nerviosismo por una lectura demasiado literal del escrito difundido hace unos días por Topete, quien alertó que prescindir del personal eventual (a partir de enero) provocaría serias afectaciones que dejarían en vilo a esta instancia educativa .

Con respecto a la basificación del personal eventual de la escuela, Prieto reconoció que por lo menos desde hace 36 o 38 años se congeló y disminuyó la plantilla de base.

“Hubo acuerdos de extinción de plazas. Si se desocupaba una, inmediatamente se extinguía. Y luego vino un programa muy intenso desde 2005 hasta 2012 denominado Retiro voluntario, que consistía en ofrecer un recurso al trabajador de base para favorecer su retiro, pero, a cambio de eso, la plaza se extinguía.

“¿Por qué no reaccionaron los sindicatos ante este hecho? No sé, pero este programa lesionó severamente al INAH. Esta situación generó contrataciones irregulares y, hasta 2013, el personal eventual, conocido como compactado, no tenía servicio médico.

“Por falta de un soporte presupuestal formal se acudió a la contratación sin servicio médico y sin formalidad en su esquema, rubro donde entraban los denominados indocumentados. A partir de 2017, nos hemos propuesto ordenar este panorama de la mano de las secretarías de Hacienda y de Cultura, así como con Omar Monroy, titular de la Unidad de Asuntos de Administración y Finanzas.