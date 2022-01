Explicó que en el comercio ambulante el costo de la muñeca oscila entre 600 y 800 pesos, aunque en Internet, dijo, la encontró en 300. Aseguró que la Barbie era original.

Si tú me preguntas cuál conviene más, pues yo preferiría comprar dos muñecas por Internet. Aparte me falta comprar un libro que también encontré más barato en Internet. Creo que por redes sociales se puede comprar más barato, sólo es cosa de buscarle para comparar precios y no gastar tanto .

Gloria Cruz y Gavino Mateo compraron un carro de bomberos en una tienda departamental, luego de haber costeado el mismo producto en Walmart. Indicaron que los precios varían unos 300 pesos dependiendo de la marca. Ambos prefieren comprar en esas tiendas para evitar piratería.