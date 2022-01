Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 4 de enero de 2022, p. 23

Por el momento no se prevé implementar medidas adicionales por el incremento de casos de covid en la Ciudad de México, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y señaló que no hay alarma en la capital del país, pues si bien hay contagios, la enfermedad no es grave, y eso es gracias a la vacunación , por lo que no hay aumento de hospitalizaciones.

Al hacer un llamado a la población a seguirse cuidando y estar atenta a la información oficial, indicó que actividades como las romerías por el Día de Reyes no se van a suspender, aunque, aclaró, no habrá acto masivo el 6 de enero en el Zócalo.

Según los datos más recientes de la administración local, del primero al 2 de enero se registraron 2 mil 570 casos más de covid en la ciudad, mientras los casos activos se ubicaban en 10 mil 473, que significan 4 mil 957 más que los reportados el 30 de diciembre. Datos de la Secretaría de Salud señalan que hasta ahora se tienen 150 casos de la variante ómicron.

Si bien el reporte sobre la evolución de la pandemia revela que la tasa de positividad es de 25 por ciento, cinco puntos porcentuales más que la registrada el pasado jueves, la capacidad hospitalaria para enfermos de covid continúa por debajo de 10 por ciento, con 348 camas ocupadas, 103 para pacientes intubados.