En la frase a grandes rasgos encuentro no una contradicción, sino una, al menos aparente, paradoja: esos grandes rasgos apuestan a la brevedad, son pocos y, es de esperar, esenciales. Angélica Minor, de mirada abarcadora, traza en este libro en unas cuantas pinceladas, a grandes rasgos , sus visiones marinas, sus marinas. El mar es más bello que las catedrales , dijo Verlaine, y Monet trabajó bastante con el mar –cuyos destellos, se diría, pasó a sus representaciones de la Catedral de Rouen (relampagueos, destellos, cuasi puntillismo). La autora de Plumbago, título por demás sencillo, nostálgica de la totalidad o el infinito, hace una serie de trazos metafóricos para describir su experiencia del mar, de lo acuático –que es a la vez metáfora del todo. Senderos de sal , pescadores roturando el agua , sándalo y canela en su piel oscurecida , son algunas de las afortunadas imágenes de este libro. Bajo el enjambre de jejenes / los cangrejos enhebran la arena es otra. E igual: El agua desdibuja su sombra . Un natural impresionismo, aunado a cierto aliento telegráfico, da unidad a este cuaderno de notas sobre todo visuales, aunque musicales también; dos mínimos ejemplos: sonoridad del acantilado , o mira partir los barcos . Concluyamos esta invitación a la lectura con una cita que reúne ambos aspectos: Buques / empapados de ceniza / arrean lejanías .

El mea culpa: