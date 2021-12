La F1 termina su temporada con tres carreras consecutivas en Medio Oriente, y cuatro GP totales en la región en el calendario de 2021. Hamilton dio su opinión en Bahréin y Qatar y señaló que si dependiera de él, no elegiría correr en Arabia Saudita.

Como lo dije (en Qatar), siendo que el deporte y nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de ayudar a crear conciencia sobre ciertos asuntos que hemos visto, en particular las violaciones a los derechos humanos en estos países a los que vamos , indicó el británico. ¿Que si me siento cómodo aquí? No diría que sí. Pero no depende de mí estar, el deporte ha tomado la decisión de estar acá. Sin importar si está bien o mal, mientras este-mos aquí, es importante que tra-temos de crear conciencia , dijo.