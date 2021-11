Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 18 de noviembre de 2021, p. a38

Guadalajara. Jal., Garbiñe Muguruza derrotó a Anett Kontaveit, de Estonia, por 6-3 y 7-5 en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan para convertirse en la primera española en ganar el título de WTA Finals, que cierra la temporada del tenis femenino.

Muguruza, de 28 años, se impuso con un juego alegre en el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo, en el que Arantxa Sánchez Vicario alcanzó la final en 1993, la española que había llegado más alto.

La actual número cinco del mundo venció a la octava del ranking de la WTA con potentes servicios y errores no forzados de Kontaveit.

Es un sueño hecho realidad, lo hemos conseguido, a mi equipo muchas gracias por estar a mi lado y al público porque me ha dado la vida, no sé que tiene México que me emociona, así que muchas gracias , expresó Muguruza en español visiblemente emocionada tras recibir su trofeo de campeona de manos de la legendaria Billie Jean King.

Chris Evert Lloyd, otra leyenda del tenis mundial, entregó el trofeo de subcampeona a Kontaveit.

Krejcikova, Siniakova ganan el título de dobles

En tanto, Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova lograron una semana invicta en Guadalajara, al terminar su magnífico año con un título en el prestigioso campeonato de fin de temporada.

Emocionada hasta las lágrimas, la ex tenista checa Martina Navratilova entregó el trofeo que lleva su nombre a sus compatriotas, ganadoras del torneo de dobles.

Las checas, primeras sembradas, derrotaron a las cabezas de serie número tres, la taipeiana Hsieh Su-wei y la belga Elise Mertens, 6-3 y 6-4 en una hora y 18 minutos, para reclamar su primer campeonato de dobles de la WTA Finals.

La victoria final también asegura la clasificación número 1 del mundo de dobles de la WTA de fin de año para Siniakova, quien desplazará a Hsieh en la cima del ranking mundial de dobles.

Este es el quinto título de la temporada para la dupla checa. Su recorrido por el campeonato en 2021 incluye su tercer título de dobles femenino de Grand Slam en Roland Garros, así como la medalla de oro olímpica.

Es muy, muy especial recibir el trofeo de manos de Martina (Navratilova), a quien admiramos. Hizo mucho por el tenis de nuestro país en su tiempo, pese a las restricciones que entonces imperaban, y hoy jugamos con libertad , manifestó Krejcikova.

El WTA Finales estaba originalmente programado para realizarse en Shenzhen, pero se trasladó a Guadalajara, debido a las restricciones de viaje en China relacionadas con la pandemia de Covid-19.