En la violencia de género no importan la edad ni posición social. Marisol sufrió durante 20 años maltrato físico, sicológico, económico y hasta laboral que ejerció en su contra su ex esposo, para quien tenía la obligación de trabajar en un puesto de frutas y verduras, además de hacer talacha para mantener en óptimas condiciones vehículos acondicionados como taxis, sin recibir sueldo.

Ahora vivo tan feliz, estoy tan tranquila de vivir sin él, yo ya no regreso , expresó en entrevista, al señalar que su vida cambió porque ya no tiene miedo de vivir sola o caminar por la calle, pero lo más importante es que estudia la preparatoria en línea y se organiza con sus hijos varones de 18 y 17 años, y una adolescente de 15, para utilizar la computadora; además, tiene ahora su propio taxi y trabaja para acondicionar otro vehículo.

Entrelazando los dedos de sus manos maltratadas y las uñas negras por los cambios de aceite y de llantas, recordó que sus padres le pedían pensar en que dirá la gente si abandonaba a su ex pareja, oriundo de Puebla y mayor 16 años que ella, de quien se divorció hace cinco, pero siguió viviendo con él creyendo que había cambiado.

Fue el lustro en el que vivió más agresión, a la que puso fin cuando la amenazó de muerte y a sus hijos. Las autoridades iniciaron carpetas de investigación por los delitos de acoso sexual y violencia familiar.