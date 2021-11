Xavi, quien firmó un contrato hasta 2024, se emocionó al saludar al público tras ingresar a la cancha junto al presidente Joan Laporta.

Tengo mucha ventaja, conozco al club, a los jugadores , sostuvo el técnico de 41 años; el Barça es el club más difícil del mundo porque hay que jugar bien y ganar, no vale con ganar 1-0 .

Enfatizó que el Barcelona no renunciará a su propuesta de futbol ofensivo pese a la partida de Messi, quien acabó en el París Saint Germain debido a los problemas financieros del club catalán.

Messi me ha mandado un mensaje y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas, le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está , dijo; "tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está”.

No hace falta ser duro, hay que poner unas normas y cumplirlas", subrayó; "tenemos que ser más profesionales que nunca, hay que mejorar estas cosas. No es disciplina, es orden .

Xavi fue contratado la semana pasada para remplazar a Ronald Koeman, quien no pudo sacar a flote a un equipo sumido en una de sus peores crisis dentro y fuera del campo. Toma las riendas de un club que marcha noveno en la Liga española y segundo en su grupo de la Liga de Campeones.