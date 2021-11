Erendira Palma Hernández

Apenas un día después de renovar como presidente deportivo de Chivas, Ricardo Peláez anunció la continuidad de Marcelo Michel Leaño al frente del equipo para el próximo torneo, mientras el lateral Miguel Ponce reconoció que sólo pueden salvar el campeonato si levantan el título.

He tomado la decisión de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto. El proceso ante-rior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente con base en ellos. Hay muchos otros factores por los cuales ésta es la decisión adecuada , dijo Peláez en un video en redes sociales.

Tengo la confianza en que vamos a clasificar y si no lo hacemos será un un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad. La decisión de dejar a Marcelo como responsable definitivo es algo bien pensado e independiente al resultado final de este torneo. Estamos poniendo todas nuestras energías en levantar el barco para esta temporada, pero también estamos planeando la próxima , agregó.

En tanto, el zaguero Miguel Ponce señaló que no pueden conformarse con ganar el viernes ante Mazatlán para confirmar su pase al repechaje, sino que deben pelear por el campeonato.