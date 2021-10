“Los que constantemente están en el Tri jugaron regular, y los que no, lo hicieron pésimo, empezando por el portero Jonathan Orozco. Es decepcionante porque la gran mayoría son titulares en sus equipos, y uno pensaría que por eso tendrían un mejor desempeño, pero no, tuvieron muchas fallas”, señaló.

Para dicho encuentro, en el cual México perdió 3-2, el técnico nacional, Gerardo Tata Martino, no convocó a quienes militan en el extranjero, sólo llamó a futbolistas de la Liga Mx, lo cual, le permitió observar a otros elementos de cara a la próxima cita mundialista. No obstante, éstos no pudieron conseguir un resultado favorable.

Asimismo, Coca González aseguró que es una aberración decir que varios de los jugadores que participaron en el duelo ante Ecuador son las promesas del futbol mexicano , como lo mencionaron algunos comentaristas.

No sé por qué dijeron que era un equipo de jóvenes, si ninguno es menor de 20 años, y unos ¡hasta tienen más de 30!, y todavía se atreven a afirmar que son los que se están preparando para el Mundial de 2026, esos serían los de la Sub-17, Sub-20, pero no estos que ya para ese entonces estarían muy viejos, futbolísticamente hablando .

Además, eso de que algunos son las futuras promesas del futbol mexicano, lo dudo mucho, pues no son ningunos novatos, algunos ya tienen bastante tiempo en sus equipos y ni siquiera han logrado sobresalir. De los que nombré, a los únicos que veo para Qatar son a Alvarado y a Antuna, de ahí en fuera, nadie , aseveró.

Por último, insistió en que la Liga Mx debe reducir el número de extranjeros permitidos en cada equipo, pues de lo contrario, dijo, no habrá jugadores de buena calidad en un futuro cercano.

“No quito el dedo del renglón, mientras los clubes tengan exceso de foráneos en sus planteles, el futbol mexicano va a sufrir un severo estancamiento, pues no habrá jugadores claves en los puestos importantes, que son los defensas centrales, los porteros y los delanteros. Actualmente esas posiciones las ocupan jugadores de otros países.