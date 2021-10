Pensé que era lo último

Arturo Cano, de 67 años, narró: Estuve atrapado por cuatro horas, sepultado en la tierra que me llegaba hasta aquí (el pecho). Yo gritaba pidiendo ayuda y pensaba que no me escuchaban, pero llegó Protección Civil para sacarme y la libré . Sólo sufrió lesiones leves.

La casa de Cano es una de las dos viviendas que más daños tienen. Con 28 años de residir en la zona, contó: Yo había llegado de trabajar en mi taxi y estaba con mi esposa en mi casa, pero ella se subió a tender ropa. Eso la salvó y yo me quedé abajo. Ahí me tocó todo. Me sentía desesperado, angustiado, porque yo pensé que ya era lo último . Fue trasladado a un hospital. Más tarde fue enviado a un hotel con su esposa, para pasar la noche.