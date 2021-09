Detecta tres fugas de agua en Benito Juárez

e he vuelto cazadora de fugas de agua. En 10 días y sólo a la redonda de tres cuadras, he descubierto tres, que al parecer, a nadie le interesaron, a pesar del transitar constante de personas.

En la primera, por la calle de Holbein, la fuga salía de un tubo trasero de la tienda Office Depot que está en el entorno de la tienda Soriana Mixcoac. El escape de líquido era tal que se comentaba como algo anecdótico. Dos días con parte de sus noches tardaron los trabajadores de la alcaldía Benito Juárez en arreglarla.

La segunda la detecté al final de Holbein, esquina con Revolución, donde el agua corría como arroyo bajo la avalancha del tránsito. La gente se mojaba los pies y no hacía nada.

La última fue ubicada apenas el lunes, en Watteau, cerca de Berruguete, con la salida abrumadora de agua de un tubo de un condominio, donde toqué, e insistí pero nadie salió. Mientras, el agua corría ruidosa, protestando, y huyendo tal vez de la inconsciencia de la gente y sobre todo de los responsables de la alcaldía, por no vigilar.

Tere Gil

CFE restableció servicio a poblados indígenas de Hidalgo, asegura

Sobre la nota Comunidades indí-genas de Hidalgo siguen sin electricidad , publicada ayer en La Jornada, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

Es falso que en las comunidades referidas existan afectaciones al suministro eléctrico derivadas del impacto del huracán Grace, ya que desde el 26 de agosto pasado la CFE restableció en su totalidad el servicio eléctrico afectado por el fenómeno meteorológico.

Por lo tanto, es falso también que la CFE no quiera realizar los trabajos para reanudar el servicio , cuando ya no hay alguno pendiente por restablecer. Los trabajos realizados en tiempo y forma por la CFE consistieron en cambios de aislamientos y poda de árboles y no se presentaron afectaciones por postes caídos.

A la fecha sólo un poste se ubica en zona con riesgo de deslave y sólo se necesitan acciones preventivas para que la infraestructura continúe cumpliendo con las características necesarias para operar de manera normal y brindar el servicio de energía eléctrica que requieren las comunidades.

Sin embargo, los pobladores solicitaron, primero, la reubicación parcial del ramal y posteriormente la modificación total, lo que conllevaría un costo de obra de 6.7 millones de pesos. Conforme a la opinión técnica de la CFE, la línea no necesita ser reubicada.

En apego a su visión social, la CFE tomó parte en reuniones oficiales con las comunidades los días 9, 11 y 13 de septiembre, en las que también participó Bertha Tovar, subsecretaria de Gobernación de Hidalgo.

Contrario a lo que dice la nota, de ninguna manera la CFE ha propuesto aportar recursos a una obra que técnicamente no es necesaria.

Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE

México reafirma liderazgo en defensa de la patria grande

Una vez definida la estrategia para resolver los problemas domésticos, delineada la relación solidaria con pueblos y gobiernos progresistas, y marcada la sana distancia respecto a países y organismos injerencistas, el liderazgo resultado del buen decir y el mejor hacer del presidente Andrés Manuel López Obrador florece ávido en todos los rincones del planeta y, sobre todo, en el entorno inmediato.

En esa tesitura, la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en la Ciudad de México, muestra la voluntad de nuestro gobierno de contribuir en el diseño y la puesta en práctica de políticas económicas y diplomáticas para frenar los intentos de sometimiento a intereses ajenos, así como la intención de construir unidad, organización e integración en los pueblos hermanos de la región con orígenes, aspiraciones y necesidades comunes.

Cabe destacar la presencia e interés de mandatarios de los países más distinguidos en la lucha revolucionaria para sacudirse el yugo imperial, y la ausencia de representantes de gobiernos lacayos, sumisos y proclives a obedecer las órdenes de sus patrones –los poderes creados–, amén de la actuación ridícula de los saboteadores de siempre, los enemigos históricos del pueblo.