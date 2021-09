Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 14 de septiembre de 2021, p. a12

Pese a ocupar el liderato y marchar invicto en el Apertura 2021, el América no debe caer en excesos de confianza cuando se enfrente este miércoles al Philadelphia Union, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, pues puede llevarse una sorpresa, en el futbol ya no hay rivales pequeños , consideró el ex jugador azulcrema Jesús Chuy Mendoza.

Además de su buena racha en la Liga Mx, las Águilas llegan con una ligera ventaja al segundo encuentro de la serie de semifinales, toda vez que ganaron 2-0 en el partido de ida en el estadio Azteca; sin embargo, el conjunto de la Major League Soccer (MLS) podría aprovechar su condición de local para arrebatarles el boleto a la final de la Concachampions.

“El América debe tomar este partido con seriedad y nunca perder de vista el tratar de ganar todos los torneos en los que participa. Tienen que jugar al tú por tú allá en Filadelfia, salir muy concentrados, con la mentalidad de que van 0-0 en el marcador global y aún no han ganado nada, pues el balompié de Estados Unidos ha dado muchas sorpresas en contra del mexicano, varios equipos de la MLS ya han derrotado a los de la Liga Mx, incluso su selección.

Con la buena racha que llevan, con toda la confianza que tienen en este momento y con lo bien armado que veo al equipo en general, las Águilas tienen todo para el pase a la siguiente ronda , comentó.

Estimó que los equipos mexicanos aún tienen cierta ventaja sobre los estadunidenses; no obstante, advirtió que éstos han mejorado mucho su nivel, por lo cual, ya no es fácil vencerlos.