Recordamos la amenaza del ex presidente Trump, antes de dejar su cargo, cuando notificó a la canciller Angela Merkel que en el presupuesto de defensa estadunidense aceptado para 2021, se contaría con un apoyo para llevar a cabo nuevas sanciones que se impondrían a las empresas que dieran servicios de seguro de diversos tipos, y se sancionaría a todas aquellas organizaciones que suministraran equipamiento adicional y que utilizaran buques modificados para servir en la construcción del gasoducto. Las amenazas no se cumplieron; sin embargo, no se sabe qué otras amenazas lanzará Trump, en caso de regresar a la Casa Blanca.

De continuar con las disputas, el siguiente presidente de Estados Unidos o de otros países que se oponen, tendrían que igualar, o superar los 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural que Rusia abastece al año, además de competir con el bajo precio propuesto por Gazprom.

Nuevamente, los alegatos del presidente Joe Biden tampoco tienen fundamento lógico. Su discurso, más bien es una simulación de reclamo justo por los supuestos desequilibrios económicos que Rusia genera a escala mundial. El mandatario estadunidense no acepta la derrota, económica o política, es una derrota histórica. La trascendencia de la conclusión del gasoducto es una bofetada a distancia para la nación que quiere controlar el comercio mundial.

En comparación con otras rutas de suministro del gas natural ruso a Europa, el Nord Stream 2 es 2 mil kilómetros más corto, de ahí su importancia. Bajo esta ventaja, Gaz-prom podrá duplicar su capacidad de entrega del gasoducto Nord Stream 1, a través del mar Báltico, suministro de gas natural a Europa.

El pasado 10 de septiembre, la empresa rusa anunció el triunfo del proyecto Nord Stream 2. El presidente Putin aclara que no es un triunfo geopolítico , es la decisión lógica de quienes buscan su seguridad vital, todavía dependiente del gas natural.

