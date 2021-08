Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 26 de agosto de 2021, p. 31

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil que efectuaron tareas de observación en el pasado proceso electoral afirmaron que no detectaron el uso de programas sociales, de forma particular la vacunación contra el Covid-19, con fines proselitistas; al mismo tiempo, advirtieron que en los debates organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) prevalecieron propuestas poco claras y ataques entre los candidatos.

Los representantes ciudadanos reconocieron el que se hayan aplicado medidas sanitarias para prevenir contagios durante la jornada cívica, aunque reprocharon que las autoridades sobrecargaron esa función en quienes participaron como funcionarios de casilla, lo que generó retrasos en la apertura de 30 y hasta 90 minutos.

En el foro Elecciones 2021. Contexto y análisis poselectoral, organizado por el IECM, Blanca Estela Chávez, de la Fundación Filobatrista para el Desarrollo de la Participación Comunitaria, explicó que dentro de las actividades de observación antes de la elección, la Red de Escucha Comunitaria y la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza levantaron más de mil encuestas para indagar el uso político de la situación económica entre la gente, así como las prácticas de compra y coacción del voto, principalmente con el tema de la vacunación.