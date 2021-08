Ap

Periódico La Jornada

Lunes 23 de agosto de 2021, p. a11

Nashville. Don Everly, la mitad de los pioneros Everly Brothers cuyos éxitos armoniosos de country rock impactaron a una generación de música rocanrol, falleció. Tenía 84 años.

Murió en su casa en Nashville, Tenesí, el sábado, según la abogada y portavoz de la familia Linda Edell Howard. Su hermano, Phil, murió en enero de 2014.

Don vivió por lo que sentía en su corazón. Expresó su agradecimiento por la capacidad de vivir sus sueños... estar enamorado de su alma gemela y esposa Adela, y compartir la música que lo convirtió en un Everly Brother. Don siempre manifestó su agradecimiento a sus fans , señaló la familia del músico.

A fines de los años 50 y principios de los 60, el dúo de Don y Phil se basó en sus raíces rurales con guitarras rasgueadas y armonías agudas y anhelantes, mientras sus canciones conmovedoras, muchas del equipo de Felice y Boudleaux Bryant, encarnaban la inquietud y energía de los adolescentes. Entre sus 19 éxitos entre los 40 principales se incluyen Bye Bye Love, Let It Be Me, All I Have to Do Is Dream y Wake Up Little Susie. Artistas de los Beatles a Simon & Garfunkel los citaron como influencias claves.