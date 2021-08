Zellyka Arce tuvo la oportunidad más clara para las tapatías. Sola en el área se quitó la marca y disparó, pero el esférico pegó en el poste. En el rebote apareció Joana Robles y el tiro fue detenido por la defensa.

Las tapatías persistieron hasta el último instante y Verónica Pérez se arriesgó con un disparo aunque el esférico fue desviado por la zaga para dejar la portería en blanco.

Sobre los resultados obtenidos hasta ahora, alejado de la cima, Fernando Samayoa, técnico de Atlas, negó que el plantel esté en crisis.