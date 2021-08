En un comentario en The Washington Post, Masud, de 32 años, afirmó que miembros del ejército afgano, entre ellos algunos de las unidades de fuerzas especiales, apoyaban la resistencia y pedían ayuda a Occidente.

Tenemos existencias de municiones y armas que hemos reunido con paciencia desde los tiempos de mi padre, porque sabíamos que este día podría llegar , señaló. Si los guerreros del Talibán lanzan una ofensiva, por supuesto que enfrentarán sólida resistencia de nuestra parte .

En redes sociales se han publicado muchas imágenes de columnas de vehículos blindados de las fuerzas de seguridad afganas movilizándose hacia el Panshir. Algunos soldados han comentado que se retiraron de batallas que estaban perdidas en la ofensiva del Talibán para combatir otro día en el terreno que eligieran.

Ha habido mensajes entre ex militares estadunidenses y británicos, muchos de los cuales estuvieron de servicio en Afganistán, o más tarde como contratistas de seguridad, en el sentido de que afganos en el extranjero comienzan a recabar fondos para integrar fuerzas privadas que combatan a los islamitas.

Sin embargo, cualquier esperanza de resistencia dependerá del apoyo que tengan dentro del país, de qué tan impopular se vuelva el régimen islamita y hasta dónde esté dispuesta la gente a llegar.

El jueves pasado, en el aniversario de la independencia afgana, se realizaron mítines en algunas ciudades y poblados del país, incluso en Kabul, con personas que portaban la bandera nacional. El Talibán, que la ha remplazado con su estandarte blanco, dispersó las marchas, y en una ciudad, Asadabad, en Kunar, abrió fuego y dio muerte a dos personas.

Sin embargo, ha habido desde entonces incursiones y arrestos de opositores, así como asesinatos, entre ellos el familiar de un periodista en Herat. Al mismo tiempo, combatientes llegados a Kabul de otras partes del país parecen traer una actitud marcadamente más hostil hacia la población civil.

Jamal Abdullah Wardak, quien dejó el ejército hace tres años, cree que el Talibán se volverá cada vez más brutal y que eso podría conducir a una respuesta armada.

No creo estar en condiciones de irme a otro país; mi madre es anciana y no quiero dejarla , comentó Wardak, de 38 años. No tengo dudas de que, una vez que las fuerzas estadunidenses y británicas se vayan, los talibanes comenzarán a matar a la gente que odian. Fui soldado y estaré en su lista. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Esperar que lleguen y me maten como a un perro? No, ya me he mudado con mi familia y, si tengo que hacerlo, haré lo que estoy entrenado para hacer: pelear por Afganistán .

El verdadero rostro

En Herat, en el oeste del país, Saifdullah, quien se ha unido a una fuerza de voluntarios creada por el veterano comandante muyaidín Ismail Khan, de 75 años, para combatir a los militantes, sostiene que el verdadero rostro del Talibán ha quedado expuesto con rapidez.

El ingeniero de 33 años, que no quiere dar a conocer su apellido, siente que también él es un hombre marcado. Cuando llegaron a Herat dijeron que querían la paz, y que estaríamos bien si entregábamos nuestras armas. Pero han comenzado a arrestar personas y ahora ya han matado. Ahora sabemos que no han cambiado, y debemos prepararnos para enfrentarlos una vez más. No creo que la gente se vaya hasta Panshir a pelear, pero aquí y en otras áreas tendremos que organizarnos y defendernos. Eso está quedando claro .

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya