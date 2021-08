El estudio de Unicef, dijo, contiene pruebas de las afectaciones a los menores que no asisten a la escuela, “fundado con pruebas y argumentos, porque todo esto no tiene ninguna fundamentación. Ya ven lo que hablan de cuántos niños contagiados. Todo en exceso. Y claro que sí hay mucha gente, y ofrezco disculpas a un sector de la clase media por decir que se dejan manipular.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario consideró la mediatización como toda una campaña de desprestigio, de infundir miedo, pero no es porque les importe la salud de los niños. ¡No! están contra nosotros, eso es todo.

Al adelantar que hoy se dará a conocer un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el cual describe el daño por el confinamiento entre los menores, llamó a la clase media a despertar de la campaña de engaño: yo les ofrezco disculpas por decir que se dejan manipular. No se molesten conmigo; despierten, es de sabios cambiar de opinión.

Subrayó que ya no hay carta con responsabilidad de los padres, y asumió que la responsabilidad es de todos, principalmente del gobierno, del titular del Ejecutivo. Y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases es porque considero que no hay riesgos o que son menores, y que nos afecta mucho tener a los niños, a los adolescentes encerrados sólo viendo el Nintendo, o encerrados, aunque no tengan Nintendo. Es fundamental el que se socialice la comunicación entre ellos.

Serio, en momentos adusto, declaró: “es una bajeza lo que hacen los medios, porque están en contra de nosotros, utilizando estos asuntos. Podrían debatir de otra forma. No vivimos en una sociedad perfecta ni el gobierno es inmaculado y no comete errores. Claro que se cometen errores y los corregimos, no caemos en la autocomplacencia, claro que hay crítica al interior del mismo gobierno y salimos adelante.