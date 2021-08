R

afa Mendoza ha retomado las presentaciones, tras año y medio de ausencia en los escenarios por la pandemia; además, viaja con la novedad de un álbum, el comentado Vámonos al baile, al que considera homenaje a la música tradicional mexicana y lo presenta estos días, solo, en espera de hacerlo más adelante con el grupo de excelentes músicos con los que lo produjo y grabó.

Los foros en que se ha presentado (Aguascalientes, La Paz, Tijuana y San Luis Potosí, entre otros) se han visto llenos y el público que lo sigue, que gusta de la canción de autor, lo ha recibido con deferencia. Rafa es pródigo en escena, contando las historias y anécdotas que propiciaron los nuevos temas, al tiempo que recuerda clásicos de su repertorio. Es un cantautor elegante, de buen decir, de voz agradable y bien timbrada que sabe conectar con su audiencia. Se ha destacado por crear canciones llenas de significado y mensajes directos que, como él señala, están motivadas por el tiempo que le ha tocado vivir.

En una charla previa al inicio de la gira nos comentaba: “Desde un principio me propuse hallar la manera correcta de decir la canción, en lo poético y musical, y creo estar acercándome a esto… Siento que cada vez voy encontrando mayor capacidad de precisión en lo que quiero decir, aun cuando sean discursos un poco complicados, como una verdad sexual, una frase política o una máxima humana. Eso ha sido fruto de un trabajo constante, de una depuración continua de los textos, de un hacer caso al sonido de las palabras, a su sentido profundo. También es resultado de leer, escuchar y escribir mucho.”