▲ Casilla para la consulta popular instalada el domingo en la CDMX. El presidente López Obrador consideró que independientemente de que si fue vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable . Foto Luis Castillo

Sin embargo, en el ejercicio dominical arrasó el Sí: alrededor de 98 por ciento del total de votos, mientras el No apenas representó 1.5 por ciento y las abstenciones hicieron la diferencia para redondear el 100 por ciento. Con todo, el resultado no fue suficiente para que la consulta popular lograra su objetivo, es decir, que fuera vinculante.

Si se incluyen todas las áreas del INE y las empresas privadas disfrazadas de partidos políticos que gozan de prerrogativas, entonces el reclamo de los gritones tendría que ser estruendoso, porque sólo en 2021 gastarán cerca de 27 mil millones de pesos, todos provenientes de los impuestos que pagan los mexicanos. Pero los vocingleros creen que el problema es gastar 500 millones en una consulta popular.

Y la situación empeora cuando se recuerda que en lo que va del presente siglo el IFE/ INE, más los partidos políticos y los vigilantes electorales (Trife y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) han gozado de presupuestos conjuntos y acumulados por alrededor de 350 mil millones de pesos (85 por ciento de ellos pa-ra los muchachos de Instituto Federal/Nacional Electoral), todo para que la democracia participativa sea bloqueada, porque para ellos no es negocio.

En vía de mientras, el presidente López Obrador consideró que independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala y no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano; felicito a todos los que participaron en la consulta ciudadana, la primera constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente; el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa .

La democracia, dijo, no se agota en elecciones de diputados, senadores, alcaldes, diputados locales, gobernadores, presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena; eso ayuda a que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas, pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada tres años, cada seis años y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa .

Las rebanadas del pastel

Entonces, a prepararse, que vendrán más consultas populares y en la agenda ya está la de 2022.

