Concienciar al pueblo mexicano , el gran reto

“L

os pueblos tienen los gobiernos que merecen”. Esa frase ha sido controversial en muchos sentidos, pero resulta pertinente considerarla. La clase política reparte culpas por la poca participación electoral del 1º de agosto. ¿De verdad alguna autoridad involucrada es más responsable que otra? Pienso que no.

Cierto es que los procesos de liberación de los pueblos nunca ha sido un asunto de las mayorías, pero en democracia los números cuentan. Me parece que nuestro sufrido pueblo no es capaz de indignarse lo suficiente como para considerar a la política la actividad social más trascendente. No se le pidió correr riesgos ni esfuerzos monumentales. Tan sólo salir a votar.

Es verdad que la élite hizo cuanto pudo para que fracasara la consulta, pero de allí a que sólo 7 millones de se expresaran, me parece triste. Hay que reconocerlo: nuestro pueblo es inmaduro.

El activismo en redes es sólo catarsis que provoca la risa de los poderosos.

¿Realmente seremos capaces de mantener un sistema democrático con sólo 7 por ciento de personas conscientes? Este es el gran reto de la democracia.

Jorge Alberto Domínguez Durán

Ejercicio ejemplar , la consulta del domingo

A pesar de todas las limitaciones, restricciones, mínima difusión, con la derecha y clases privilegiadas haciendo como que no comprenden, 7 millones de mexicanos emitimos nuestro voto para que se aplique un castigo ejemplar a todos esos deleznables abusadores del poder político en los últimos 30 años.

Ese período neoliberal, donde ha proliferado el abuso del poder político, condujo a nuestro país a un posible estallido social, debido al incremento de la pobreza y desigualdad social. De este modo estas consultas tienen un gran valor, para intervenir en las decisiones de tipo social. El pueblo debe decidir su futuro histórico.

Hay que dejar de ser un pueblo agachón que acepta todo, mientras no afecte su mediocre individualismo. Somos con orgullo mexicanas y mexicanos y debemos luchar siempre por ser un mejor país y sobre todo castigar de manera ejemplar a quienes nos han dañado tanto. Ayer tuvimos esa oportunidad única. Y pienso que la aprovechamos, manifestando nuestro valioso voto.

Arturo García Alcocer

Opina que se alienta la democracia participativa

Olvidamos que la consulta fue organizada por el Instituto Nacional Electoral y que la invitación a la participación fue sombría; según declaraba el presidente de este organismo, los dineros no les alcanzaron para tanto, tan fue así que hubo reducciones drásticas de casillas y confusión en su ubicación.