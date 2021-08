▲ Connor, uno de los albañiles del rocknroll . Foto Alex Solca, tomada del Facebook del músico

Después de que cumplió los 18 años, Connor se unió a la banda de gira original de Richard, The Upsetters. Se destacó en la banda de Little Richard, grabando canciones como Lucille y Keep A-Knockin, que inspiraron a John Bonham a crear la intro del Rock & Roll de Led Zeppelin.

También tocó con James Brown y Sam Cooke, entre otros. La banda apareció en varias películas populares, como The Girl Can’t Help It con Jayne Mansfield, Don’t Knock the Rock y Mister Rock and Roll.

Durante su carrera, Connor realizó una gira con varios músicos como James Brown, Jackie Wilson y los Coasters originales. También recibió un reconocimiento especial de la congresista Maxine Waters en 1994.

Connor publicó un libro motivacional, Don’t Give Up Your Dreams: You Can Be a Winner Too!, en 2008. Dos años más tarde fue incorporado al Salón de la Fama de la Música de Louisiana.

En 2013 lanzó el EP Still Knockin. En el momento de su muerte, estaba trabajando en un documental autobiográfico.