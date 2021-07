“El Exorcista ya está escrita, ha sido uno de los proyectos que he hecho durante la pandemia”, explicó su director en una entrevista concedida a GamesRadar, en la que además ha señalado: No es incorrecto decir que es una secuela de la película original .

“Me gustan todas las películas del Exorcista y no sólo me agradan, sino que creo que podrían estar incluidas dentro de la mitología de lo que estoy haciendo”, señaló Gordon Green antes de asegurar que no intentará “hacer como si El Exorcista 2 no existiera”.