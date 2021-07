P

ara muchos cinéfilos seguidores de la obra de la realizadora alemana Angela Schanelec ( Orly, 2010; El sendero de los sueños, 2017), no será ninguna sorpresa toparse de nueva cuenta con el hermetismo narrativo y la elocuencia visual de su trabajo más reciente, Estaba en casa, pero… ( Ich war zuhause, aber…, 2019). La propia cineasta ha respondido a los reclamos de espectadores impacientes en busca de una trama coherente: No es necesario quebrarse la cabeza e intentar entenderlo todo, basta con observar y disfrutar las imágenes . Y en ese sentido la gratificación está garantizada, en especial si se aprecia el cine de Robert Bresson (su influencia más directa), con sus planos fijos, sus tomas prolongadas y su gusto por capturar una fisionomía fragmentada, o si se prefiere la quietud contemplativa de Yasujiro Ozu ( He nacido, pero…, 1932), a cuya obra remite de modo declarado el título de esta película. Pero en realidad no se trata aquí de una propuesta formalista vacía de trama. El argumento funciona como un rompecabezas con tres líneas aparentes de organización dramática. En la primera, una madre, Astrid (Maren Eggert), atiende conmovida el regreso a casa de Phillip (Jakob Lassalle), su hijo de trece años, quien eligió ausentarse del hogar luego de la muerte de su padre por razones nunca esclarecidas. Viene luego una subtrama, algo insustancial, en la que aparece Lars (Franz Rogowski), maestro en el colegio del joven, en una complicada relación sentimental con su novia Claudia (Lilith Stangenberg), quien se muestra renuente a asumir una maternidad en la que sólo advierte malos augurios. Finalmente, la cinta se demora en la representación juvenil de una obra de teatro (Hamlet) que bien pudiera ofrecer claves dramáticas para interpretar y reunir en un planteamiento las dos tramas paralelas.