Exige poner orden a motociclistas

e acuerdo con la nota publicada en La Jornada el 28 de junio pasado, con el título: Pondrá orden Semovi al alarmante aumento de motocicletas en calles , la secretaría en referencia debe contemplar, no sólo hacer bien las cuentas, sino también saber si son de procedencia legal o no, pues no basta que ostenten una placa nueva.

Debe regularse con rigor, por ejemplo, sobre la emisión de contaminantes por humo, visuales y auditivos, el respeto a los reglamentos de Tránsito, y que cumplan con el aseguramiento de daños a terceros, entre otros temas que urge reglamentar.

El riesgo de un accidente con un conductor de motocicleta es exponencialmente mayor al de otros vehículos, y soportar su nivel de ruido atenta contra el bienestar ciudadano y deber quedar claro que el hecho de que nos acostumbremos no lo justifica.

Ojalá haya eco a mis peticiones en el actual gobierno capitalino.

Miguel Ángel Pezzotti y Rentería

Apoyan campaña para la vacunación en Cuba

El pasado 23 de junio, una vez más, el mundo dijo no al bloqueo estadunidense en contra de Cuba . Un total de 184 países ante la Asamblea General de la ONU votaron en contra de esta medida genocida. A pesar de ello, el gobierno estadunidense continúa ignorando dicha resolución, violando el derecho internacional y las garantías ciudadanas al mantener el embargo comercial contra la nación isleña, incluso en la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, impidiendo la compra de insumos para hacerle frente.

Por tal motivo, impulsamos la segunda etapa de la campaña continental para la compra de jeringas y guantes quirúrgicos que son necesarios para que se lleve a cabo la vacunación contra el nuevo coronavirus en Cuba.

Los datos bancarios son los siguientes: BBVA, a nombre de Olivia Garza, tarjeta de débito: 4152-3137-7989-8704, número de cuenta: 1547-7700-70, clave interbancaria: 0121-8001-5477-700-700

Anotar en la referencia nombre y palabra contenedor , y enviar el comprobante a: [email protected]

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí. Líbano Bretón, Tatiana Coll, Aline Pérez, Irene Gatica, Tamara Barra, Sergio Chaviano y Olivia Garza

Valora subsidio a los adultos mayores

Las personas adultas mayores, al alcanzar por nuestra edad la madurez ética ciudadana, valoramos al gobierno federal y reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por la ayuda económica que recibimos. ¡Viva el bienestar de México!