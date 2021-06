La mamá de la joven explicó que el temor a que le hubiera pasado algo malo me llevó a presentar una denuncia, pero en su lugar me enviaron al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), que no hizo absolutamente nada .

Desde el 28 de junio de 2018, cuando la dejé en su trabajo a las 16:10 horas, que fue la última vez que la vi, ya no volvió a casa. Aun cuando salió a las 20:31 horas, no hay ninguna información adicional , denunció Rocío Méndez.

La pasividad de las autoridades para actuar en el caso de Sofía, comentó, me llevó a ir a la casa de los padres de Marisela, en la sierra de San Luis Potosí, quienes no me abrieron la puerta, así como al domicilio de una tía de Eduardo, que no pudo ayudarme .

Ante ello, empecé a hacer mi propia investigación y descubrí que cuando mi hija sale del trabajo va a una refaccionaria de Eduardo, en la colonia Portales, y después al departamento que tenían, donde cambian la moto donde viajaban por un auto Jetta negro , detalló.

En dicho vehículo, agregó, viajaba también Marisela, la esposa de Eduardo, quien ya había iniciado los trámites de divorcio y quien, en una carta que se incorporó a la carpeta de investigación, declaró que él vendió a mi hija porque estaba muy endeudado .