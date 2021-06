C

ontinúo analizando el voto por diputados federales (DF) que fue la única elección nacional del 6 de junio, pero hoy lo hago en la ZMCM (zona metropolitana de la CDMX) compuesta por las 16 alcaldías y 28 municipios conurbados del Edomex. (ZCEM). Dejo fuera Tizayuca, Hidalgo, que suele considerarse parte de la ZMCM. En el cuadro proporciono los datos electorales básicos de la ZMCM, dividiéndolos en CDMX y ZCEM. Busco contestar la pregunta: ¿Quién obtuvo más votos? y no quien ganó más DF de mayoría relativa: DFMR, porque lo que me interesa es la voz de los votantes. Si la 4T quiso hacer de la elección un referéndum de si la ciudadanía aprueba o no su desempeño, la respuesta que busco es qué contestó la ciudadanía que votó el 6 de junio en la ZMCM. Igual que a nivel nacional, en la ZMCM la elección se polarizó entre las dos grandes coaliciones y los partidos que la integran. De los 300 distritos federales, en la CDMX hay 24 y en la ZCEM una parte o el total de 31 distritos adicionales. Así, el voto en la ZMCM fue determinante para la elección del 18 por ciento de los DFMR. En la ZMCM la lista nominal de votantes (16.94 millones, M) es 18.15 por ciento del total nacional de 93.329M. La participación electoral en la ZMCM (51.48%) fue inferior a la nacional (52.66%), sobre todo en la ZCEM (50.95%). Las cifras de votos básicas para la ZMCM se presentan en el cuadro desglosadas en CDMX y ZCEM. Excluyendo los votos por los partidos que perdieron su registro, por candidatos independientes, no registrados y votos nulos, en la ZMCM, al igual que en el país, el grueso de los votos por DF se dividieron básicamente entre los partidos de las dos coaliciones: VPM (Vamos por México): PAN-PRI-PRD recibió en total, 3.876M de votos por la coalición y por cada uno de los partidos sin considerar si tenían o no un(a) candidato(a) común a DF (véase la sección con o sin alianza del cuadro); el monto equivalente de JHH (Juntos Haremos Historia): Morena-PT-PVEM es 3.839M (99% de aquél), es decir, un empate. Una pequeña porción fue para MC (Movimiento Ciudadano): 0.364M (4.51%). Con el mismo criterio, la situación fue inversa entre CDMX y ZCEM; en la CDMX los votos para VPM y JHH son 1.843M y 1.751 (95% de VPM), pero (contra lo esperado) las cifras en la ZCEM se invierten: 2.033M para VPM y 2.088M para JHH (102.71% de VPM). MC tiene también una más alta participación en la ZCEM (5%) que en la CDMX (3.93%).