E

l terrorismo de Estado es polimorfo, se sofistica con el tiempo. En el porfirismo era uno, en los años 40 otro. En el 68 orquestó la matanza contra los civiles reunidos en Tlaltelolco dando órdenes encontradas al Ejército Mexicano, a francotiradores militares y al Batallón Olimpia. El gobierno y la prensa nacional acusaron a los estudiantes de disparar contra los soldados.

Tres años después, dada la apertura democrática , estudiantes y profesores del IPN y la UNAM apoyan la huelga estudiantil en la Autónoma de Nuevo León, y con el ánimo de retomar las calles, convocan a manifestarse la tarde del 10 de junio de 1971. Se marcharía desde el Casco de Santo Tomás por toda la avenida México-Tacuba y San Cosme para culminar en un mitin en el monumento a la Revolución.

En estos 50 años, académicos, periodistas y militantes de izquierda han publicado decenas de análisis políticos sobre el halconazo. Lo propio han hecho los sucesivos gobiernos. De ambos lados hay diferencias internas, mas coinciden en lo esencial. Hablando de las miles de vivencias sufridas, éstas fueron y han sido irremediablemente, por su individualidad, pocas y relatadas con parquedad. Muchos no regresaron a sus hogares, muchos lo hicieron heridos en cuerpo o alma.

Varias horas antes de la 5 de la tarde la gente viajó de diversas zonas del DF deseando congregarse en las calles aledañas a la Escuela de Ciencias Biológicas.

Un profesor de la Facultad de Química de la UNAM y el que esto escribe optamos por comer cerca del monumento a la Revolución; ahí había varios camiones con granaderos. Caminamos por toda la calle Alfonso Herrera, que termina justo a unos pasos de Melchor Ocampo. Pero estaba bloqueada por tanques donde termina la México-Tacuba y empieza San Cosme; la decisión fue cruzar ésta a la altura de la iglesia del Perpetuo Socorro, tomar Cedro hasta Manuel Carpio, pasar la avenida de los Maestros y desembocar en Plan de Guadalupe. El profesor se fue hacia la México-Tacuba, yo encontré a los del CCH Naucalpan donde principia el deportivo Plan Sexenal, más allá de Eligio Ancona.

La manifestación avanzó algunos metros lentamente, minutos más tarde empezaron gritos adelante y atrás de la cuadra entre Carpio y Eligio Ancona. Confusión y desconcierto. De pronto, a pocos pasos, aparecieron por Eligio Ancona aullando y corriendo hacia nosotros muchos vándalos con camisetas blancas y pantalones de mezclilla, unos blandiendo varas tipo kendo y otros con, al parecer, rifles o algo así.