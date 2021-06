Ángel Bolaños Sánchez

Jueves 10 de junio de 2021

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que tiene abiertas 48 investigaciones contra servidores públicos de la pasada administración por delitos como lavado de dinero y evasión fiscal, aunque no precisó si el ex jefe de Gobierno y actual senador Miguel Ángel Mancera está vinculado con alguna.

La dependencia respondió así a la solicitud hecha hace más de un año por el Congreso local –por medio de una propuesta aprobada por el pleno– para que profundizara las indagatorias en la que estarían involucrados ex funcionarios, luego de trascender que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigaba al ex secretario particular de Mancera, Luis Ernesto Serna Chávez.

De los informes rendidos por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales se obtuvo que a la fecha han sido abiertas 48 indagatorias, las cuales se encuentran en etapa de integración, señala el oficio que Luis Lara López, coordinador de asesores de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, envió al Legislativo el pasado 20 de mayo.

En la sesión del 13 de febrero de 2020, el pleno discutió el exhorto del diputado de Morena Ricardo Ruiz Suárez para solicitar a la UIF y a la FGJ profundizar en las investigaciones, así como al mismo Mancera para que pidiera licencia a fin de retirarse del cargo en tanto se desarrollaban las investigaciones, a lo que se opusieron los diputados Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, del PRD, así como Jorge Triana, del PAN.