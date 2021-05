De hecho, el informe que ayer presentó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, da cuenta de lo mucho que se promete y lo poco que se cumple, especialmente en materia de inmunización: ¿cómo está el proceso de vacunación? Veintidós países no tienen todavía vacunas, 99 países todavía no han vacunado a 10 por ciento de su población y por eso la prioridad de México, además de la estrategia de abastecimiento, es corregir esto, cambiar esto, denunciar esto, promover otras circunstancias .

ónde quedó el apoyo del presidente estadunidense Joe Biden para concretar el levantamiento global de las protecciones de patentes para las vacunas contra el Covid-19, con el fin de acelerar la producción y distribución de inmunizantes en el mundo ? Hasta ahora sólo en el discurso, porque el tema se trata una y otra vez, y no se reportan avances concretos. Ello sucede con todo y que su gobierno ha reconocido que circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias . Pero no ha trascendido del apoyo verbal.

La Cepal se ha pronunciado (sin mayor eco en las naciones altamente desarrolladas) a favor de que lo primero es garantizar la salud , por lo que promueve acceso a la vacuna, universalizar la vacunación y liberar patentes , toda vez que la recuperación y reconstrucción económica con igualdad requiere de un acceso equitativo a vacunas, más liquidez y reformas en la arquitectura financiera internacional que aseguren la inclusión de todos los países en vías de desarrollo independientemente de su ingreso .

El mismo organismo subraya que el desafío de la vacunación es el centro de nuestra coyuntura y revela que la actual campaña de inoculación en América Latina y el Caribe avanza a tres velocidades distintas, lo que puede llevar a que la inmunidad de rebaño se dilate incluso hasta 2023 .

Para evitar tal escenario, la Cepal propone fortalecer los mecanismos de coordinación regional para adquirir vacunas; impulsar el pleno funcionamiento de la iniciativa Covax; campañas de sensibilización para la población que no se quiere vacunar; negociación con países que tendrán exceso de vacunas; intercambio de información sobre mejores prácticas en el proceso de vacunación, y flexibilización de los regímenes de propiedad intelectual .

Todo, mientras en la Casa Blanca y demás centros de poder no trascienden el discurso.

Las rebanadas del pastel

Parece que el juez Gómez Fierro no descansa para cumplirle a sus patrones. Pero, como dice el presidente López Obrador, Es entendible, porque son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación .

