Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de mayo de 2021, p. 27

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, ex director del STC Metro se lavó las manos al decir que entregó la línea 12 en estado funcional, luego de las dos rehabilitaciones que se realizaron durante su gestión.

¿Cuál responsabilidad? Claro que no, que me digan cuál. A ver, si yo soy administrador de Bellas Artes y se me cae una columna, y si no le di mantenimiento en dos años, pues soy responsable, ¿no? Pero yo no le puedo echar la culpa a Porfirio Díaz de los hundimientos porque no consideró el peso de los materiales , afirmó Gaviño, quien sostuvo que no tiene ninguna responsabilidad, aunque, dijo, estará atento a los resultados de los peritajes.