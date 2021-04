Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de abril de 2021, p. 7

Convencido de que los trovadores son cronistas de su tiempo , el cantautor Édgar Oceransky aseguró que a través de esa música se busca la belleza en las letras, la poesía e ir hacia dentro del ser humano para después salir y contar lo reflexionado .

Ahora, señaló, es tiempo propicio para hablar sobre sentimientos profundos, razón por la cual la canción de autor mantiene su vigencia: Nunca he defendido a la trova como género; me parece que le pasó lo mismo que al rock, es una manera de hacer música, pero evoluciona de distintas maneras; no podemos pensar que lo que hacemos es como lo que hacía Silvio Rodríguez, en los años 70, aunque sí tiene las mismas raíces y las intenciones estéticas .

Ejemplificó: Juan Luis Guerra es un gran trovador y un bachatero; José María Cano, es también gran trovador, aunque se conozca como compositor de un grupo de pop importante de los años 80 y 90. Sin embargo, el compromiso que se tiene es con las letras construidas desde la poesía, del fondo de las vivencias y del análisis de lo que nos pasa como personas y sociedad, eso es lo que considero trova .

Por eso, siempre ha existido y nunca va dejar de existir , aseguró Édgar Oceransky, quien protagonizará, junto con Miguel Inzunza y Ale Zéguer, la tercera Bohemia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, vía streaming, el 30 de abril, por la plataforma E-Ticket.

El cantautor, quien comenzó su carrera en la peña El Sapo Cancionero, ha grabado más de 17 discos y más de 30 colaboraciones con diferentes artistas y en varios géneros musicales que van desde trova hasta Big Band.