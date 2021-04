Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 9 de abril de 2021, p. a12

La Liga de Campeones de la Concacaf es un torneo que los clubes mexicanos subestiman mucho, pero a pesar del nivel de los otros equipos participantes, genera competencia y permite darle oportunidad a los jugadores que no tienen mucha actividad. Si cambiaran el calendario de la Liga Mx se podría acceder a otros certámenes más importantes , consideró el ex futbolista Miguel España.