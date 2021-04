Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Hay una jugada donde un jugador me insulta , dijo Diakhaby; esto no puede pasar en la vida y menos en el futbol, que es un deporte de respeto .

Diakhaby reveló que, luego de que sus compañeros se retiraron de la cancha, un jugador del Cádiz preguntó a los del Valencia si estaban dispuestos a volver si Cala pedía perdón.

Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo, excusarte y dejarlo pasar , dijo Diakhaby.

Cala, quien es español, compareció después en una rueda de prensa organizada por el Cádiz. Dijo que quiso dar su versión apenas finalizado el partido, pero que su club le recomendó esperar.

Afirmó que quedó en estado de shock el día del partido y se quejó del circo en torno al incidente, sin siquiera permitirle dar su versión.

Me han juzgado antes de terminar el partido, sin escuchar mi versión , añadió Cala, insistiendo en que “no hay racismo en el futbol español.

“O se lo ha inventado o entiende otra cosa cuando le dije ‘déjame en paz’. Lo que pasa después es un circo”, añadió el jugador del Cádiz.