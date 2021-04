Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de abril de 2021, p. a10

El entrenador del América, Santiago Solari, aseguró que su equipo no menosprecia la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo en el que participarán a partir de hoy ante el Olimpia, de Honduras, en el duelo de ida de los octavos de final, y señaló que honrarán el certamen, en el cual el conjunto azulcrema es el máximo ganador.

“Considero que cada confederación tiene su gran dificultad. Cada torneo lo juegan los campeones o los primeros clasificados de los países de la zona, y a partir de ahí, se vuelven muy competitivos. Para llegar a esas instancias hay que hacer un trabajo enorme, primero a escala local y luego continental, lo mismo sucede con la Champions.

“En el caso de la Concachampions, están los mejores clubes de Centro y Norteamérica; muchos ya jugaron partidos previos para llegar a esta fase, y ahora empieza la etapa definitiva, donde están los más fuertes.

Si algo me ha dado la experiencia en el futbol es que no se puede subestimar a nadie, mucho menos en una confederación que tiene equipos tan fuertes como los mexicanos y tan buenos como los de Estados Unidos, y después clubes muy competitivos de países más pequeños que luego se hacen peligrosos. Me parece que todas las confederaciones tienen sus cosas y respeto a cada una , señaló ayer en una conferencia virtual desde Tegucigalpa, Honduras, donde se llevará a cabo el duelo contra el Olimpia.

El estratega argentino afirmó que el objetivo de las Águilas “es honrar la competición. Salimos a ganar cada partido para poder superarnos y tratar de crecer, venimos a la Concachampions con esa meta, y entregar lo mejor que tenemos. Buscaremos llegar lo más lejos posible e intentaremos llevarnos el título”.

Asimismo, el apodado Indiecito indicó que en esta fase de la Concachampions, el cuadro azulcrema deberá mostrar mejor desempeño que el que ha tenido en la Liga Mx, en la que marcha como sublíder de la tabla general, con 31 unidades.