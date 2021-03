S

egún la Constitución, dice el experto Jorge Alcocer, no pueden modificarse las reglas de una elección cuando ya está en marcha. Es lo que hizo Lorenzo Córdova al publicar extemporáneamente nuevas reglas en materia de sobrerrepresentación. El partido Morena está solicitando que sea sometido a juicio político con miras a su destitución. Por lo pronto, no fue invitado a Palacio Nacional donde el Presidente López Obrador y gobernadores de los estados, en su gran mayoría, firmaron un acuerdo por la democracia, por el cual se comprometieron a jugar limpio en las próximas elecciones. Lorenzo no fue invitado porque violó la Constitución, y por otro lado, dejó de representar al Instituto Nacional Electoral, ahora habla por los intereses de Felipe Calderón.

El litio