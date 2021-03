Ap

Periódico La Jornada

Jueves 25 de marzo de 2021, p. 8

Los Ángeles., George Segal, actor nominado a un Óscar por ¿Quién teme a Virginia Woolf? y quien trabajó hasta la vejez en la serie de comedia Los Goldberg, murió en Santa Rosa, California, por complicaciones de una cirugía de bypass, dijo su esposa. Tenía 87 años.

Seagal fue uno de los astros más grandes del cine de comedia de la década de los 70, pero su papel más famoso fue en el drama ¿Quién teme a Virginia Wolf?, de 1966, basado en la obra teatral de Edward Albee.

Era el último sobreviviente de un pequeño elenco nominado al premio de la Academia por este trabajo: Elizabeth Taylor y Richard Burton, por sus papeles principales, y Sandy Dennis y Segal por personajes de reparto.

Coestelar en cintas

También protagonizó al editor de revista Jack Gallo en la serie de NBC Just Shoot Me! (Cada quien su vida), que desempeñó de 1997 a 2003, y como el abuelo Albert Pops Solomon en la serie de ABC The Goldbergs, desde 2013.

Hoy perdimos a una leyenda. Fue un verdadero honor ser una pequeña parte del increíble legado de George Segal , dijo el creador de The Goldbergs, Adam Goldberg.

“Por pura suerte, terminé eligiendo a la persona perfecta para interpretar a Pops. Al igual que mi abuelo, George era un chico de espíritu con una chispa mágica”, agregó.

Durante sus mejores años en Hollywood, interpretó a un intelectual estirado junto a Barbra Streisand, quien dio vida a una prostituta despreocupada, en El búho y la gatita de 1970; a un esposo infiel junto a Glenda Jackson, en Un toque de distinción, de 1973; a un apostador sin remedio junto a Elliot Gould en California Split, de Robert Altman, de 1974, y a un asaltante de bancos suburbano junto a Jane Fonda en Las locuras de Dick y Jane, de 1977.