▲ El capitán rojiblanco aseguró que la mala racha del Rebaño en el torneo Guardianes 2021 no es culpa del técnico Víctor Manuel Vucetich, ya que los jugadores hemos tenido muchos errores, pero Vucetich no puede entrar (a la cancha) y corregirnos. En los entrenamientos es muy puntual en lo que debemos mejorar, hemos fallado individualmente y eso afecta al equipo . Foto Afp

“Son situaciones, equipos y planteamientos totalmente diferentes, evidentemente las cosas no han salido bien y estamos en el ojo del huracán por ser Chivas, pero tanto Alexis como Antuna son muy buenos jugadores, si bien aquí no han sobresalido tanto como en la selección, sabemos que es por un tema grupal.

Víctor es un técnico ganador, como lo es Luis Fernando, no creo que cortar procesos sea lo más indicado. Hemos tenido muchos errores, pero Vucetich no puede entrar (a la cancha) y corregirnos. En los entrenamientos es muy puntual en lo que debemos mejorar, hemos fallado individualmente y eso afecta al equipo, y por consiguiente a la cabeza , declaró ayer en una conferencia virtual.

“No creo (que el estilo de juego de Vucetich ya no convenza al Rebaño), todos los técnicos que han llegado han tenido triunfos en sus anteriores equipos. Debemos ser autocríticos, analizarnos como jugadores y saber qué estamos haciendo bien o mal, no nos podemos llevar entre las patas a tanto entrenador exitoso.

“Nadie duda de su calidad, por algo están ahí, tienen un talento que muchos envidiamos, pero cuando el equipo no está bien, individualmente no luces. Ellos trabajan, se preparan, quizá en lo colectivo nos ha faltado darles más opciones para que generen, no es que quieran jugar bien en el Tri y aquí no, debemos ayudarlos para que tengan más posibilidades (de anotar)”, señaló.

Por otro lado, el volante reconoció que éste es el peor momento que ha vivido el Guadalajara desde su llegada al equipo (en diciembre de 2018), pues luego de avanzar a las semifinales en el torneo anterior, actualmente se ubica en el antepenúltimo sitio (16) de la clasificación general, con apenas 12 unidades; no obstante, afirmó que no hay jugadores mediocres en el plantel, por lo que no dejarán de pelear en busca de lograr el pase a la liguilla.

“Sabemos que estamos en deuda, no lo ocultamos, pero debemos levantar la cara, quedan seis partidos para el término del torneo y depende de nosotros el poder meternos en la zona de calificación.