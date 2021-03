Reuters, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 16 de marzo de 2021, p. 20

Londres. El dolor y la rabia por el asesinato de la londinense Sarah Everard deben canalizarse en esfuerzos para detener la violencia de los hombres contra las mujeres, no en argumentos políticos sobre las tácticas policiales en una vigilia, dijo ayer una de las mujeres arrestadas en el evento, en momentos en que continúan las movilizaciones en demanda de no más violencia de género.

Everard, de 33 años, fue secuestrada cuando caminaba a su casa en el sur de Londres el 3 de marzo y el acusado de su rapto y asesinato es un oficial de policía. La tragedia provocó un debate nacional sobre cómo la sociedad británica lidia con la violencia machista contra las mujeres.

Pero el foco político se trasladó a la Policía Metropolitana de Londres, después de que los oficiales que intentaban dispersar una vigilia por Everard, que infringió las reglas del confinamiento por el Covid-19, se enfrentaron a las dolientes y se llevaron a las mujeres esposadas el sábado.

Patsy Stevenson, quien fue fotografiada inmovilizada en el suelo, esposada y arrestada por oficiales hombres en imágenes dramáticas que generaron ira contra la policía, declaró ayer que estaba consternada por el giro de los sucesos.

Me volví viral accidentalmente. No quería que esto sucediera. Pasó como un torbellino , dijo en Sky News. Me han lanzado a la luz pública y la única forma para que esto no sea en vano es no hacerlo político, no contra la policía. Se trata sólo de la seguridad de las mujeres y tenemos que hablar de eso , dijo.

Cada año, 85 mil agredidas

Se estima que 85 mil mujeres son violadas y más de 400 mil agredidas sexualmente en Inglaterra y Gales cada año. Sólo una pequeña fracción de los incidentes conducen a condenas penales. Las cifras más recientes mostraron que la tasa de condenas por violación registrada por la policía fue de 2.6 por ciento, un mínimo histórico.

Los medios se centraron ayer en si la jefa de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, debía renunciar por las horribles escenas del sábado. El primer ministro, Boris Johnson, sostuvo que tenía plena confianza en el jefe de policía de Londres.