“Para un equipo liderado por una mujer latinoamericana, este tipo de sueño parece imposible; no obstante, este año nos ha enseñado a ver la vida desde un ángulo diferente. Esta nominación significa para todo anciano que el mundo todavía los ve y los valora; también nos ayuda a recordar que no sólo es importante incrementar la expectativa de vida, sino el deseo de vivir. Este año, después de tantas pérdidas, volvimos a ver a nuestros adultos mayores y entendimos que ellos vivían en una pandemia antes del Covid: ‘la pandemia de la soledad’”, aseveró Maite Alberdi, realizadora del documental chileno El agente topo.

Le debo todo a Sam por este papel. Me apoyé en la característica seguridad y pavoneo de Sam Cooke para hacerlo creíble. Hubo muchos momentos en los que sentí que no estaba a la altura, pero busqué su seguridad porque él sabía dar la talla. Hubo momentos en los que pensé que tenerlo tan cerca me ayudaba a encontrar algo de esa magia en mí , dijo Leslie Odom Jr., candidato por mejor actor de reparto por personificar a Sam Cooke en Una Noche en Miami...

“¡Wow!, ¡gracias a la Academia por este honor! Realmente no puedo creerlo. ¡Oír mi nombre en compañía de estas mujeres destacadas y sus impresionantes actuaciones es un sueño hecho realidad! ¡Estoy tan agradecida con Sacha Baron Cohen y mi familia de Borat! Los felicito por su nominación de guion adaptado”, dijo Maria Bakalova, en la lista de mejor actriz de reparto por Borat, película film secuela.

Se siente genial. No te cansa. Como escritor es difícil decirlo, pero estoy empezando a pensar que la actuación del elenco tiene que ver algo con la calidad de la película. Cada mañana, al llegar a trabajar sentía que me estaban lanzando las llaves de un auto de Fórmula 1 y mientras no lo chocara, estos actores iban a ganar : Aaron Sorkin, director y guionista de El juicio de los siete de Chicago, candidata en seis categorías, incluida mejor filme.