Lo dejamos competir porque presentó un amparo federal. Pagaron una fianza de dos mil pesos para no quedar preso, pero el castigo sigue , aseveró Díaz, ya que Vargas está suspendido un año por el presidente de luchas asociadas de Querétaro, Jorge Olvera González, debido a la agresión a su ex mujer a finales de octubre pasado.

En el selectivo, de los seis contendientes en 77 kilogramos, Emmanuel Alexis Benítez, quien se lesionó en la final, y Alfonso Leyva, ambos de Jalisco, ocuparon el segundo y tercer sitio.

La federación contempla que si Vargas no entrega los documentos solicitados por el área jurídica para analizar su caso ante el Comité Olímpico Mexicano y ver qué procede, la plaza se le daría a Leyva, quien compitió en la justa veraniega de Río 2016 en la división de 85 kilogramos.

Lo importante es que no se pierda la plaza que tiene México , añadió Díaz, por lo que todavía no aparecen los nombres de ese lugar en la varonil ni en la femenil en el registro del COM, pues el proceso clasificatorio aún no concluye.

El abogado José Guzmán Rodríguez afirma que la Femela sancionó a Vargas de manera verbal, previo al selectivo nacional sin darle el derecho de audiencia, una notificación o comunicado por escrito de que está fuera de los Juegos Olímpicos , y emprenderán demandas de no ser respetados “los derechos de Andrés por el que pedimos justicia.