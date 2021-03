Erendira Palma Hernández

Con la experiencia de haber vivido muchos clásicos en diferentes ligas, Santiago Solari, técnico del América, prefirió no engancharse con las polémicas declaraciones de los integrantes de su rival Chivas al tiempo que dijo estar acostumbrado a este tipo de duelos aunque hará falta el color de la afición.

Me ha tocado enfrentar muchos clásicos y todos son muy bonitos y especiales, cada cual con sus características, cada uno es diferente , dijo en videoconferencia.

Así, presumió de haber jugado de joven el River contra Boca tanto en la Bombonera como en el Monumental y tras saltar a España disputó el clásico madridista como el Barcelona ante Real Madrid, “el más mediático del mundo.

También recordó el Inter frente a Milán, donde hay mucho color en San Siro y no cambia el campo . En cuanto a clásicos locales destacó el San Lorenzo ante Huracán, que tiene mucha vida y el Peñarol contra Nacional, que no lo pude jugar pero me tocó vivirlo .

Ahora sumará otro a su cuenta cuando enfrente el domingo a las Chivas. Todos generan mucho ruido, mucha polémica, contenido televisivo histórico con los aficionados expresándose y eso le da mucho colorido .

No obstante, lamentó que en esta ocasión sólo será un reducido grupo de aficionados los que podrán asistir al estadio del Guadalajara debido a la pandemia de Covid-19.

Voy a echar de menos a la gente, eso es seguro, la afición le da vida al futbol y a los clásicos. Los jugadores, que son los protagonistas, siguen haciendo su trabajo, pero nos falta ese ingrediente, es como bailar solos, bailar sin los aficionados en el balompié, me gustaría poder vivirlo con ellos, espero tener la oportunidad , apuntó.

Al ser interrogado sobre las declaraciones de Antonio Briseño, defensa de Chivas y quien aseguró que las Águilas no tienen identidad, Solari evadió la polémica para centrarse en las acciones de su equipo.