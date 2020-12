Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de diciembre de 2020, p. 32

Tepic, Nay., Al grito de ¡Morena sí, Navarro no! , consejeros estatales de ese partido reiteraron en sesión extraordinaria efectuada el fin de semana que no se aliarán con ningún otro instituto político; exigieron hacer valer sus derechos y aseguraron que el senador Miguel Ángel Navarro Quintero no será su candidato a la gubernatura porque no es apto para el cargo.

Señalaron que el político fue arropado desde hace dos semanas por el Partido Verde Ecologista de México, quien lo nombró su abanderado al gobierno de Nayarit.

En un comunicado, Morena recordó que “en el proceso electoral local de 2017, Navarro Quintero fue su candidato a la gubernatura, pero debido a sus actos de ocultamiento, irresponsabilidad y polarización en cuanto a sus ingresos y gastos de campaña, el partido fue condenado a una reducción de 50 por ciento de la ministración mensual.