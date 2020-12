TauroPlaza México, empresa cuyo contrato de arrendamiento del coso de Insurgentes vence a principios del año próximo y que recientemente obtuvo la autorización de la Tremenda Corte de Justicia para poder confeccionar carteles con mayoría de diestros extranjeros o la totalidad de éstos, atenidos a que el arte del toreo no conoce nacionalidades, excepto en España, ha hecho circular un comunicado en el que informa que ante la crisis generada por el coronavirus, este 2020 no se realizará la renovación del Derecho de Apartado y por ende no se efectuará la temporada grande 2020-21, pues la nefasta plandemia –plan con doble fondo– impidió la realización de ambas temporadas, la chica o de novilladas y la menos chica conocida también como grande, ambas hace años diseñadas de espaldas a las preferencias de la afición y, lo más grave, de espaldas a una gestión verdaderamente profesional del espectáculo.

El mexhincadismo, esa postración acomplejada ante todo lo que taurinamente provenga de España, sea excelente, bueno, regular, malo o impresentable, es otra pandemia que hace décadas azota a México. Pero no es sólo complejo de inferioridad o debilidad de sometido, sino un entramado de intereses económicos extrataurinos que involucran bastante más que a un toro bravo y un torero capaz de someterlo. Todo monopolio se refuerza con organizaciones y grupos que den apariencia de libertad, democracia y pluralidad de opiniones. Autoridades omisas, comunicadores amigos, defensores oficiosos, peñas taurinas como independientes, etc., unen sus fuerzas para legitimar el comportamiento convenenciero de los dueños del poder, taurino o no, aunque no logren disimular sus verdaderas intenciones.